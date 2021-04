EU-Commissie start juridische procedure tegen AstraZeneca vanwege leveringsproblemen

De Europese Commissie onderneemt juridische stappen tegen het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca omdat het geen oplossing biedt voor de problemen bij de levering van zijn coronavaccin. Dat heeft een Commissiewoordvoerder bekendgemaakt. De procedure werd vorige week vrijdag reeds opgestart.

Formeel gesproken komt AstraZeneca de engagementen niet na die het is aangegaan in zijn aankoopovereenkomst met de Commissie.

Er werd met het bedrijf onderhandeld over een oplossing voor de leveringstekorten, maar AstraZeneca is er volgens de Commissie niet in geslaagd een “betrouwbare strategie” uit te werken. Daarom trekt de Commissie naar de rechtbank: in haar eigen naam, maar ook in naam van de 27 lidstaten. “Wat belangrijk is voor ons, is een snelle levering van de dosissen waar de EU-burgers recht op hebben en die door het bedrijf beloofd zijn in het kader van de aankoopovereenkomst.”

200 miljoen vaccins minder geleverd dan beloofd

AstraZeneca heeft tot nu toe iets meer dan 30 miljoen dosissen geleverd van zijn coronavaccin, terwijl dat er ruim 100 miljoen hadden moeten zijn. Tegen het einde van het tweede kwartaal wil AZ 100 miljoen vaccins geleverd hebben, fors minder dan de 300 miljoen waar het zich contractueel toe verbonden heeft. Een optie om daarbovenop nog eens 100 miljoen dosissen extra aan te kopen werd door de Commissie niet gelicht, in samenspraak met de lidstaten.

Tot nu zei dat de Commissie dat een juridische procedure een snelle levering van vaccins niet per se dichterbij brengt. Maar nu de onderhandelingen met AstraZeneca niets opleveren, hebben de Commissie en de EU27 geen andere keuze.