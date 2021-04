Drie handige tips om jezelf te laten klaarkomen onder de douche

Voor de meesten onder ons behoort een douche nemen tot de dagelijkse routine. ’s Ochtends na het opstaan of ’s avonds voor je gaat slapen: het stromende water heeft én de kracht om je wakker doen voelen én om je te ontspannen. En die ontspanning kan je makkelijk naar een hoger niveau tillen.

Misschien heb je het zelf al ontdekt, misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan. Wat er ook van zij, de douche is de ideale plaats om jezelf in alle rust nieuwe hoogtepunten te doen bereiken. Je bent alleen, hebt het aangenaam warm en het water is je beste vriend. Reden genoeg dus om eens wat langer onder de douche te blijven staan en je lijf te ontdekken. Voor beginners – of gevorderden – delen we alvast drie handige tips om sneller en intenser klaar te komen. Graag gedaan!

Spelen met de douchekop

Wanneer je je wast, staat je douchekop waarschijnlijk zo ingesteld dat het water er zacht en overal tegelijk uitkomt. Het is dan misschien geen regendouche, maar het lijkt er wel op. Wil je jezelf plezieren, dan is het echter een goed idee om iets aan die intensiteit te doen. Iedereen is anders en het is dus een kwestie van jezelf ontdekken, maar voor de meeste vrouwen werkt een gerichte, stevige straal het beste.

Zittend of staand?

Ook je houding doet ertoe. Niet alleen wanneer je samen met je partner – of in je eentje – tussen de lakens duikt, maar ook wanneer je wil klaarkomen onder de douche. Probeer alles eens uit en gebruik eventueel hulpmiddeltjes. Kan jij beter genieten wanneer je zit? Zorg dan voor een mooi krukje in de douche. Zit je graag op je knieën? Dan is een matje misschien een goed idee.

Contrast moet er zijn

Zoals we eerder al zeiden, is de douche een goede plek om met jezelf te spelen omdat het er zo aangenaam warm is. Maar soms heb je nood aan een beetje verkoeling, een beetje contrast om nog intenser te genieten. Probeer daarom eens om met je rug tegen de koude douchewand te staan terwijl je klaarkomt. Misschien is het niets voor jou, misschien schreeuw je het binnen de kortste keren uit van genot.