Bezoekje brengen aan 1.200 kunstenaarsateliers? Dat kan gewoon online

De eerste editie van Atelier in Beeld, waarbij mensen vrij binnen zouden kunnen lopen in ateliers in Vlaanderen en Brussel, gaat gezien de huidige coronasituatie niet door. Kunstwerkt, dat de tentoonstelling zou organiseren, komt echter met een alternatief op de proppen.

Een website waarop je digitaal kunt grasduinen door meer dan 1.200 kunstenaarsateliers? Dat klinkt onmogelijk, maar toch kan het vanaf vandaag.

Open voor publiek

Het atelier is van onschatbare waarde voor de kunstenaar, maar wordt zelden opengesteld voor het grote publiek. Om mensen toch een inkijk te bieden in de werkruimte van kunstenaars, organiseert Kunstwerkt Atelier in Beeld. De 1.200 deelnemende ateliers zullen door de coronacrisis echter noodgedwongen digitaal tentoongesteld worden.

Vanaf vandaag, 26 april, kunnen kunstliefhebbers en andere geïnteresseerden terecht op de website om de verhalen van alle beeldende kunstenaars te ontdekken.