Koffie en rap: meer heb je niet nodig om goed te rijden

Wie vaak achter het stuur kruipt, kijkt vast niet raar op als we zeggen dat wat je consumeert en waar je naar luistert een invloed hebben op je rijgedrag. De omstandigheden waarin je je bevindt tijdens het rijden doen er nu eenmaal toe.

Twee – laat staan drie – dingen tegelijk doen, is in de meeste gevallen niet erg productief. Je aandacht verslapt, je raakt overprikkeld en kan niet meer helder nadenken. Denk maar eens aan je kinderen die je de oren van het hoofd zeuren wanneer je eigenlijk een Zoom-call hebt.

Cafeïne

Wanneer je moet rijden, zit dat echter anders. Dat is althans de conclusie van een onderzoek waarvoor CX Lab en U-Switch de handen in elkaar sloegen. Tijdens de studie gingen ze met name op zoek naar het verband tussen on rijgedrag, koffie en de muziek waar we naar luisteren. Koffie bleek een eerste goede impact te hebben. Mensen die het cafeïnehoudende drankje op hadden, stopten gemiddeld 23,8 meter sneller aan een tempo van 112 kilometer per uur dan zij die geen koffie hadden gedronken.

Beter geen R&B

Vervolgens werd de playlist onder de loep genomen. Verschillende genres passeerden de revue: rap, techno, heavy metal, klassieke muziek, jazz en R&B. Daar werd ook nog een fragment met het geluid van luidruchtige kinderen aan toegevoegd. Rap kwam daarbij als beste uit de bus: chauffeurs die naar rap luisterden, stopten gemiddeld 14,6 meter vroeger. Op de tweede plaats stonden de luidruchtige kinderen met 13,5 meter, al is het nodig om te benadrukken dat dit wellicht niet het geval is als de kinderen ook echt in de auto zitten. R&B zorgde dan weer voor een tragere responstijd in vergelijking met wanneer er geen muziek te horen was.