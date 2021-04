Dankzij deze drie middeltjes wordt je microgolf weer brandschoon

Erg gezond is hij misschien niet, maar af en toe hebben we er allemaal nood aan: de microgolf. Of het nu is om een zelfgemaakt gerecht op te warmen of een kant-en-klaarmaaltijd klaar te maken, hij bespaart tijd. En zelfs in coronatijden komen we weleens tijd tekort.

Het is dus zeker niet nodig om je schuldig te voelen als je op tijd en stond een maaltijd in de microgolf gooit. Wat echter wel belangrijk is, is dat je het apparaat regelmatig schoonmaakt. Daardoor gaat hij niet alleen langer mee, maar bovendien is het ook belangrijk voor je gezondheid. Omdat we weten wat een lastig klusje dat kan zijn, zetten we drie tips voor je op een rijtje. Zo heb je geen excuus meer om de klus op de lange baan te schuiven.

Kommetje azijn

Zet voor je begint aan het schoonmaken een hittebestendig kommetje met azijn in de microgolf. Laat het apparaat een minuut draaien en ga daarna aan de slag. Je zal zien dat de azijndamp veel van het vuil als het ware heeft losgeweekt, waardoor je met een sponsje makkelijk de etensresten van de wanden poetst.

Sodiumbicarbonaat en water

Als je nog over een plastic microgolf beschikt, is de kans groot dat die mettertijd vergeeld is. Dat is op zich niet erg, maar het ziet er ook niet bepaald smakelijk uit. Als je dit een beetje wil verhelpen kan je een papje maken van sodiumbicarbonaat en water. Smeer dit met behulp van een sponsje op de buitenkant van het apparaat (vermijd de toetsen en schermpjes), laat tien minuten inwerken en haal het mengsel er weer af. Je zal zien dat je microgolf er een stuk witter uitziet!

Citroensap

Je kan citroensap op twee manieren gebruiken tijdens het poetsen van je microgolf. Je kan het goedje net als azijn in een kom doen (vermengd met water in dit geval) en de microgolf laten draaien om het vuil los te weken. Het voordeel van citroensap? Je pakt er meteen ook vervelende luchtjes mee aan. Gedaan met die eeuwige currygeur in je microgolf!