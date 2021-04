Terrassen mogen tot 22u openblijven, evenementen indoor enkel als test

Het Overlegcomité heeft beslist dat de horeca vanaf 8 mei weer terrassen buiten mag zetten. Daar mogen maximaal vier mensen aan een tafel zitten, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen, en dat tot 22 uur ’s avonds. Voor de evenementensector is het nog wachten op perspectief op de zomer en voor grote events.

Bij het vorige Overlegcomité werd besloten dat de horeca op 8 mei weer terrassen buiten mocht zetten op voorwaarde dat de coronacijfers voldoende gedaald zouden zijn. Ondanks de beschikbare ruimte op intensieve zorgen beperkt is, houdt het comité vast aan die beslissing, in de hoop dat tussen nu en 8 mei de cijfers nog verder de goede richting uitgaan.

Vier huishoudens aan één tafel

Er staat geen limiet op het aantal mensen op een terras. Wel mogen er maximaal vier mensen aan één tafel, tenzij het gaat om mensen die allemaal uit hetzelfde huishouden komen. Die vier mensen mogen elk uit verschillende huishoudens komen. De terrassen moeten sluiten om 22 uur ’s avonds.

De tafels moeten anderhalve meter van elkaar verwijderd staan. Bediening gebeurt aan tafels, zelfbediening is niet toegelaten. Het personeel moet steeds een mondmasker dragen en klanten dienen het op te zetten als ze gebruik maken van de sanitaire voorzieningen.

Evenementen indoor in juni

Vanaf 8 mei mogen ook culturele evenementen met maximaal 50 aanwezigen in de buitenlucht doorgaan. Dat is een bevestiging van de beslissing van het vorige Overlegcomité. Indoor zullen er enkel testevenementen kunnen doorgaan. In juni breiden de maatregelen uit naar een capaciteit van 75% voor evenementen indoor met een maximum van 200 aanwezigen. Ook in de buitenlucht geldt vanaf dan een maximum van 200 aanwezigen.

Die versoepelingen in juni gaan enkel door als het aantal bezette bedden op intensieve zorgen gedaald is naar circa 500. Over de zomer en grote events zoals festivals spreekt het Overlegcomité zich op 11 mei.

Het comité besliste ook dat de jeugdkampen mogen doorgaan, zij het onder voorwaarden. Zo vormen de kampen bubbels van maximaal 50 personen. Deelnemers mogen tijdens het kamp overnachten.