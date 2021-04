Street art kunstenaar Banksy komt naar Brussel en jij kan erbij zijn

Wie een beetje op de hoogte is van wat er reilt en zeilt binnen de kunstwereld, is vertrouwd met de naam Banksy. Hoe de streetart kunstenaar eruit ziet daarentegen, weet (bijna) niemand. Dat is niet alleen om het mysterie in stand te houden, maar ook uit noodzaak.

Hoewel veel steden vandaag de dag wellicht staan te springen bij het idee van een ‘echte Banksy’, blijft wat hij doet vaak illegaal. Of de rebelse schilder nu terechte protestboodschappen verspreidt via zijn werken of niet. Het internationale publiek weet zijn kunnen echter wel te waarderen en staat massaal in de rij om een glimps van zijn kunst op te vangen.

GENIUS OR VANDAL

Als jij jezelf ook tot de schare Banksy-fans rekent, hebben we goed nieuws voor jou. Vanaf 10 juni is het werk van de street artist namelijk te zien op de Brusselse Grote Markt. Niet in de vorm van een tag die balanceert op de grens van het acceptabele ditmaal, maar wel door middel van een tentoonstelling. De expo BANKSY: GENIUS OR VANDAL, georganiseerd door Exhibition Hub en Fever, dompelt je onder in zijn werk, met meer dan honderd werken, waarvan er zo’n zeventig gecertificeerd werden. Via projectieschermen en andere multimediale middelen leer je meer over Banksy’s carrière en de thematieken waar hij aandacht aan schenkt.

Praktisch

De expo loopt vanaf 10 juni 2021 op de Brusselse Grote Markt. Op weekdagen kan je er terecht van 10 tot 19 uur, in het weekend van 9 tot 21 uur. Tickets kosten tussen 11,50 en 16 euro en zijn online te verkrijgen via de website.