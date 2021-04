Amerikaans politiekorps excuseert zich voor kritische Facebookpost over George Floyd: “Was voor persoonlijke pagina bedoeld”

Een politiekorps in de Amerikaanse staat Massachusetts is door het stof gegaan nadat een kritische post over George Floyd, de zwarte man die vorig jaar stierf onder een witte politieknie, gedeeld werd op de officiële Facebookpagina van het korps.

Het bericht in kwestie verscheen kort na de uitspraak in het proces over de dood van George Floyd in Minneapolis op de officiële Facebookpagina van het Fall River Police Department. De beklaagde, ex-agent Derek Chauvin, werd schuldig verklaard aan de dood van Floyd, die vorig jaar in mei stierf.

Volgens lokale media beschreef de gewraakte Facebookpost hoe kalm Chauvin was toen hij de uitspraak aanhoorde en nadien weggevoerd werd. De auteur vroeg zich af wat er gebeurd zou zijn indien George Floyd zich ook zo voorbeeldig had gedragen tijdens zijn arrestatie.

“Per ongeluk“

De Facebookpost kwam al snel onder vuur te liggen en werd verwijderd. Het politiekorps van Fall River verklaarde nadien in een nieuwe Facebookpost dat “een agent met toegang tot de officiële Facebookpagina van het korps per ongeluk een opinie had gedeeld die bedoeld was voor zijn/haar persoonlijk account”. In de verklaring werd benadrukt dat die post geenszins de mening van het politiekorps reflecteerde.

Commissaris Jeffrey Cardoza belooft een “grondig onderzoek” naar het incident en overweegt een disciplinaire sanctie voor de schuldige.