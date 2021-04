Man boekt prachtig herenhuis op Airbnb, maar schrikt zich een hoedje bij aankomst (video)

Huurplatform Airbnb is in de maling genomen door het bekende YouTube-duo Josh Pieters en Archie Manners. De kerels plaatsten een advertentie van een oogverblindend 18de-eeuws herenhuis, maar dat sloeg in werkelijkheid tegen. Eén man mocht het aan den lijve ondervinden. Met de stunt willen Archie en Josh aantonen dat Airbnb kwetsbaar is voor oplichterij.

Hoge plafonds, mooie moulures, een statige trap, leren fauteuils, een hemelbed, meerdere open haarden…: het 18de-euwse herenhuis dat YouTube-duo Josh Pieters en Archie Manners op Airbnb adverteerde is werkelijk een pareltje. De boekingen stroomden meteen binnen, en in een mum van tijd hadden de jongens 2.500 euro aan reservaties op hun rekening staan. Een van die reservaties was Simon, die samen met een collega de nacht wilden doorbrengen in het huis voor het werk.

Bij Simons aankomst was er in de verste verte echter geen herenhuis te bespeuren. De mannen werd opgewacht door Josh en Archie, die hen al snel de waarheid vertelden: het huis bestond helemaal niet. Maar waar kwamen die prachtige foto’s dan vandaan? Van een poppenhuis, zo bleek.

Geld terug

De meubels, de open haard, de trap…: alles op de foto’s bleek in werkelijkheid een miniformaat te hebben. Met de valse advertentie wilden Josh en Archie testen of Airbnb in de smiezen zou hebben dat het om oplichting ging. Het Amerikaanse bedrijf zegt namelijk erg z’n best te doen om dat soort praktijken tegen te gaan. Maar het poppenhuis van de YouTubers, dat op het valse account van een van hun moeders stond, kon alle veiligheidscontroles gemakkelijk omzeilen. Nochtans hadden ze in de foto’s enkele aanwijzingen verstopt. Zo waren hun – in vergelijking met de proporties van de meubels – gigantische gezichten te zien in een spiegel en hadden ze ook enkele ‘normale’ voorwerpen in het huis gezet, zoals een flesje water. Noch Airbnb noch de mensen die reserveerden hadden echter iets opgemerkt.

Het duo kreeg tientallen reservaties binnen, maar liet uiteindelijk enkel Simon naar het adres (dat eigenlijk gewoon dat van een van de jongens was) komen. Gemeen, lijkt het, maar niet is minder waar. In het filmpje kan je zien dat Simon en zijn collega niet alleen hun geld terugkrijgen, maar ook een overnachting in een vijfsterrenhotel worden aangeboden. Ook het geld van de andere gedupeerden stortten Josh en Archie netjes terug.

Bekijk het volledige verhaal hieronder.