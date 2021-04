Italiaanse toestanden “niet veraf in Belgische ziekenhuizen”

De toestand in de Belgische ziekenhuizen is precair. Dat is gezegd op de persconferentie van het Crisiscentrum. De dramatische situatie in de Italiaanse ziekenhuizen vorig jaar is nu ook bij ons “niet veraf”, zei Marcel Van der Auwera, diensthoofd Dringende Geneeskundige Hulpverlening bij de FOD Volksgezondheid.

Er zijn lang niet in alle ziekenhuizen nog bedden beschikbaar voor intensieve zorg, benadrukt Marcel Van der Auwera, diensthoofd Dringende Geneeskundige Hulpverlening bij de FOD Volksgezondheid. Van de 2.000 beschikbare bedden blijven er amper 82 over. Voor brandwonden waren er donderdagavond nog twee plaatsen voor volwassen slachtoffers en nog twee voor kinderen, zei hij.

Tekort bij zwaar verkeersongeval

Bij een zware brand of een zwaar verkeersongeval met meerdere slachtoffers dreigt een probleem. Dat bleek maandag al na de zware brand in Anderlecht. “Een ongeval kan iedereen altijd overkomen”, waarschuwde Van der Auwera.

Momenteel moeten patiënten soms al naar een ziekenhuis ver van hun woonplaats. “Gezien de beperkte beschikbaarheid aan bedden voor intensieve zorg in eigen land, hebben we ook opnieuw een beroep gedaan op Duitsland. Belgische patiënten zijn daar opnieuw welkom. Evacuaties naar het buitenland zijn niet uitgesloten”, aldus Van der Auwera.

Italiaanse ziekenhuizen

“De vreselijke beelden van de Italiaanse ziekenhuizen staan op ons netvlies gebrand. Wij doen sinds meer dan een jaar ons uiterste best om zulke beelden in België te voorkomen. Helaas zijn we niet veraf van dergelijke scenario’s in onze ziekenhuizen.”

Van der Auwera merkte ook op dat zorg weer wordt uitgesteld. Bij het begin van de tweede golf, van zodra er meer dan 300 COVID-patiënten op intensieve zorg lagen, begon de niet-COVID-zorg af te nemen. Tussen de tweede en derde golf bleef de druk door COVID heel hoog, waardoor het normale niveau van zorg niet werd gehaald.