BIZAR. Gezin treft zinkgat van drie meter diep aan in woonkamer (foto)

Een gezin dat in een appartement in de Israëlische stad Ramat Gan woont deed afgelopen dinsdag een schrikbarende ontdekking: in de woonkamer was een enorm zinkgat van drie meter diep ontstaan.

Op foto’s die op sociale media verschenen is te zien hoe een zitbank en een bijzettafeltje vervaarlijk over de afgrond bengelen.

Meteen werden alle bewoners van het appartementsgebouw geëvacueerd, zo bericht televisiezender N12. Volgens de politie is er instortingsgevaar.

Bouwwerf is boosdoener

Bouwingenieurs werden ter plaatste gestuurd om het incident te onderzoeken. Volgens burgemeester Carmel Shama-Cohen is het zinkgat ontstaan door werken op een nabijgelegen bouwwerf.

Zinkgaten zijn al meer dan tien jaar schering en inslag aan de Israëlische kant van de Dode Zee.