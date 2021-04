WTF. Monnik onthoofdt zichzelf op zijn verjaardag “voor geluk in hiernamaals”

Een boeddhistische monnik heeft zich in Thailand op gruwelijke wijze van het leven beroofd door zijn eigen hoofd af te hakken met een zelfgemaakte guillotine, op zijn verjaardag. Volgens zijn afscheidsbrief geloofde de man dat zijn offer hem geluk zou opleveren in het hiernamaals.

De 68-jarige Thammakorn Wangpreecha had zijn “offer” al vijf jaar op voorhand gepland. De man, die de laatste elf jaar van zijn leven als monnik doorbracht, had een guillotine gebouwd nabij een religieus standbeeld dat de onthoofde god Indra uitbeeldt.

Reïncarnatie als hoger spiritueel wezen

De neef van de monnik trof het levenloze lichaam op 15 april aan nabij de Wat Phu Hin-tempel in het noordoosten van Thailand. Hij verklaarde dat Wangpreecha een afscheidsbrief had achtergelaten. Daarin stond te lezen dat zich onthoofden zijn manier was om Boeddha te eren. “Zijn wens was om zijn hoofd en ziel te offeren, zodat de Heer hem zou kunnen reïncarneren als een hoger spiritueel wezen in het volgende leven”, verklaarde de neef.

Toen het incident de National Office of Buddhism ter ore kwam, verzocht het orgaan de lokale overheden om de boodschap uit te sturen dat mensen geld kunnen geven of gevangengenomen vogels kunnen bevrijden als offer, in plaats van zich van het leven te beroven.