WOW. Arbeider redt kind op het nippertje van aanstormende trein (video)

In het Indiase Mumbai heeft een spoorwegarbeider een kind van een blinde moeder ternauwernood kunnen redden van een aanstormende trein.

Het incident vond zaterdagavond plaats in het station van Vangani in Mumbai. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een zesjarige jongen en zijn moeder op het perron lopen. Omdat de moeder blind is, heeft ze niet in de gaten dat ze wel erg dicht bij de rand van het perron komen. De jongen tuimelt van het perron de sporen op, waarna de moeder hem in paniek aanmoedigt om weer naar boven te klauteren. Net op dat moment komt er een trein aan.

Wisselwachter Mayur Shelkhe ziet het onheil gebeuren en spurt het kind tegemoet. Hij riskeert zijn eigen leven en kan het kind en zichzelf nét op tijd in veiligheid brengen.

(Lees verder onder de video.)

Excellent work done by Central Railway Mumbai Division Mr Mayur Shelkhe (Pointsman) saved the life of a child who lost his balance while walking at plateform no. 2 at Vangani station. pic.twitter.com/91G0ClQtWG — DRM MUMBAI CR (@drmmumbaicr) April 19, 2021

“Mijn moeder heeft me uitgescholden”

In The Indian Express legt Shelkhe uit dat hij op het moment van het ongeval op de sporen stond om de aankomende trein groen licht te geven. “Ik heb even getwijfeld en heb mijn looppas zelfs vertraagd. Maar ik kon het kind echt niet zien sterven”, klinkt het bij de held, die uitgebreid gevierd werd in het station. De bescheiden man heeft het verhaal in eerste instantie niet aan zijn familie verteld, zegt hij. “Maar toen ging de video viraal en belden ze me op. Mijn moeder heeft me eerst uitgescholden, maar is nu trots op wat ik heb gedaan.”