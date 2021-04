Waarom een mobiel design in 2021 essentieel is voor je website

Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit deze tijd. Sommigen gebruiken enkel nog maar mobiele telefoons in plaats van computers of laptops. Dit is belangrijk voor het design van jouw website. Niet alleen voor gebruikers, maar ook voor zoekmachines. Op een smartphone is namelijk minder informatie op het scherm te zien dan op een desktop. We lichten verder toe waarom een mobiel design essentieel is in deze tijd.

Toename van mobiele gebruikers

Gemiddeld bezoekt 50% van de websitebezoekers een site vanaf een mobiele telefoon. Dit aantal is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Tijdens kantooruren is de desktop een populaire bron, maar in de ochtend en avond is dit wel anders. Verder zijn er ook mobile-only gebruikers, die jouw site dus nooit op desktop zullen zien. Er is een groot aanbod aan professionele websitedesigners, zoals bij Trustlocal, die op de hoogte zijn van deze trend en jouw website mobielvriendelijk kunnen maken.

Het effect van een mobiel design op de zoekresultaten

Wanneer je mobiel gevonden wilt worden is het goed om te focussen op lokale vindbaarheid. Door het gebruik van mobiele telefoons kan de zoekmachine de resultaten richten op de locatie van de mobiele telefoon. Daarnaast biedt de zoekmachine ook de mogelijkheid om een bedrijf direct te bellen. Dit kan zorgen voor meer conversies en uiteindelijk voor meer klanten. Daarnaast blijkt de laatste jaren ook dat Google kijkt naar de weergave van een website op mobiele schermen. Wanneer je website hiervoor geschikt is, komt het hoger in de zoekresultaten en dat is natuurlijk altijd positief.

Hoe maak ik een mobiel design?

Het maken van websites in het algemeen kan lastig zijn. Het zelf leren en vervolgens maken kan aardig wat uren in beslag nemen. Iets waar je niet altijd tijd en/of zin in hebt. Bij Trustlocal zijn meer dan 1500 lokale webdesigners aangesloten die je hiermee verder kunnen helpen. Het vinden van de juiste webdesigner is soms niet eenvoudig. Daarom hebben wij alle belangrijke informatie per aanbieder voor je op een rijtje gezet. Denk aan informatie zoals het aantal jaar ervaring, beoordelingen, opleidingen, certificaten en het aantal medewerkers. Op zoek naar een webdesigner bij jou in de omgeving? Filter dan even op locatie. Tot slot kan je met alle webdesigners contact opnemen en vrijblijvend een offerte aanvragen.