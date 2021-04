TikTok in nauwe schoentjes: verzamelt de app illegaal gegevens van kinderen?

De gewezen Engelse kindercommissaris Anne Longfield heeft dinsdag een rechtszaak aangespannen tegen videoplatform TikTok. Ze beschuldigt TikTok ervan dat het illegaal de persoonlijke gegevens van kinderen in het Verenigd Koninkrijk en Europa verzamelt.

De populaire app TikTok zit opnieuw in nauwe schoentjes nu de voormalige Engelse kindercommissaris Anne Longfield een rechtszaak heeft aangespannen wegens het illegaal verkrijgen van gegevens van kinderen. Longfield spande de zaak aan in naam van de kinderen jonger dan zestien jaar in de EU en jonger dan dertien in het Verenigd Koninkrijk. Ze viseert TikTok, maar ook het Chinese moederbedrijf ByteDance. De gewezen kinderrechtencommissaris eist enkele miljarden pond aan schadevergoeding, blijkt uit een persbericht.

Volgens Longfield zijn ongeveer 3,5 miljoen kinderen in het Verenigd Koninkrijk getroffen. Maar ook bij ons zouden er kinderen betrokken kunnen zijn. De ex-kindercommissaris stelt dat ieder kind dat TikTok gebruikt heeft sinds mei 2018, oftewel sinds de introductie van de GDPR (algemene verordening gegevensbescherming) in Europa, betrokken kan zijn, of het nu een account heeft of niet.

De persoonlijke data gaan heel breed: van telefoonnummers, video’s, foto’s, verbindingslocaties tot zelfs biometrische gegevens, voor gezichtsherkenning bijvoorbeeld. De klacht, die ook ondersteund wordt door advocatenbureau Scott+Scott, stelt dat TikTok data verzamelt zonder voorafgaande verwittiging, zonder transparantie en zonder instemming, zoals de wet vereist.

Volgens Longfield blijft TikTok, dat wereldwijd 800 miljoen gebruikers telt, opzettelijk vaag over gebruikersgegevens, die van een “ongelofelijke waarde” zijn voor het bedrijf. Ze wijst erop dat moederbedrijf ByteDance, dat geregistreerd staat op de Kaaimaneilanden, in 2020 een omzet gerealiseerd zou hebben van bijna 30 miljard dollar. Twee derde daarvan zijn advertentie-inkomsten.

“TikTok is een extreem populair platform dat kinderen geholpen heeft om contact te houden met hun vrienden in een ongelofelijk moeilijk jaar. Maar achter de leuke liedjes, de dansuitdagingen of de playback zit er iets kwaadwilliger”, zegt ze. “We willen dat TikTok zijn twijfelachtige praktijken van dataverzameling stopzet, en we vragen dat het alle privé-informatie wist die het illegaal verkregen heeft terwijl kinderen de applicatie gebruiken.”

Niet de eerste keer

Een woordvoerder van TikTok reageerde dat de klacht “geen enkele grond heeft”. Het bedrijf “is van plan om zich hevig te verdedigen”. “Het privéleven en veiligheid zijn absolute prioriteiten voor TikTok en we hebben robuuste praktijken en technologieën om alle gebruikers, vooral jongeren, te beschermen.”

Het is niet de eerste keer dat de app onder vuur komt te liggen voor privacyschendingen. In februari 2019 is TikTok al eens veroordeeld tot een boete van 5,7 miljoen dollar in de Verenigde Staten. Het verkreeg illegaal de persoonlijke data van min 13-jarigen, zoals hun naam, e-mail- en thuisadres.