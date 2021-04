Ontsnapte lama strekt de benen op Amerikaanse snelweg

De politie in de Amerikaanse staat Californië werd afgelopen maandag opgeroepen voor een loslopend dier op de snelweg in Tuolumne County.

Agenten van de snelwegpolitie konden de lama uiteindelijk vangen met de hulp van een lokale bewoner, die verstand heeft van de dieren.

Alpaca of lama?

In een Facebookpost vraagt de snelwegpolitie zich af of het dier een alpaca of lama is. In de meeste reacties is te lezen dat het wel degelijk om een lama gaat. Een alpaca zou immers kleiner zijn.

Het dier werd tijdens zijn escapade als bij wonder niet aangereden en werd afgevoerd naar een lokaal dierencentrum, terwijl de autoriteiten trachten om de eigenaar op te sporen.