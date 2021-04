Man krijgt 15 jaar betaald zonder één dag te werken

Een ziekenhuismedewerker uit de Zuid-Italiaanse stad Catanzaro is er naar verluidt in geslaagd om 15 jaar niet op zijn werk op te dagen. De man, die door de Italiaanse pers ‘Koning der afwezigen’ wordt genoemd, kreeg intussen gewoon doorbetaald. Hij verdiende zo moeiteloos meer dan een half miljoen euro.

In Italië is verzuim bij werknemers in de publieke sector schering en inslag, maar de nu 67-jarige Salvatore Scumace heeft naar verluidt het record van langste afwezigheid in het land gebroken. De man ging in 2005 ‘aan de slag’ bij de brandpreventiedienst van het Pugliese Ciaccio ziekenhuis in de Zuid-Italiaanse stad Catanzaro. Hij kwam echter nooit opdagen. Scumace bleef 15 jaar lang gewoon in dienst en kreeg dus een maandelijks loon uitbetaald, schrijft Il Quotidiano del Sud. In totaal kon hij zo 538.000 euro opstrijken, zonder dat hij daar een vinger voor moest uitsteken.

Maar hoe heeft hij dat geflikt? Volgens politiebronnen zou de man aan het begin van zijn ‘carrière’ de ziekenhuisdirecteur hebben bedreigd om geen afwezigheidsrapport over hem in te dienen. Toen de directeur op pensioen ging, bleef haar opvolger in het ongewisse over Scumaces afwezigheid. Ook bij personeelszaken lieten ze het na om zijn aanwezigheid te controleren, dus bleef de Italiaan onopgemerkt thuis.

Politieonderzoek

De lucratieve vakantiebubbel van Salvatore Scumace spatte afgelopen zomer uiteen door een langdurig politieonderzoek naar verzuim en vermoedelijke fraude in de Italiaanse publieke sector. Er hangen hem nu veroordelingen voor fraude, ambtsmisbruik en afpersing boven het hoofd. Tegelijk loopt er een onderzoek naar zes managers die mogelijk een rol zouden hebben gespeeld in Scumaces langdurige afwezigheid.

Ook andere personeelsleden van het ziekenhuis in Catanzaro waren overigens goed in verzuim. Zes dagen geleden kregen 57 andere ziekenhuismedewerkers een klacht voor fraude aan hun broek. Ze zouden nooit zijn komen opdagen of klokten in om daarna weer naar huis te gaan. Maar ‘Koning der afwezigen’ Salvatore Scumace stoot voorlopig niemand van de troon.