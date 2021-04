Een werkoverall voor buiten kopen? 4 vragen beantwoord

De lente is aangebroken en dus beginnen de buitenkluskriebels op te komen. De zonnestralen maken het inderdaad uitnodigend om in de tuin aan de slag te gaan, maar een fris windje of een sporadische bui zijn nog steeds mogelijk. Aangepaste kleding is dan ook wenselijk. Aan de hand van vier vragen en antwoorden ontdek je hier alvast alles over de buitenoverall, een onmisbaar modeaccessoire voor de boer en de buitenklusser.

Wat is een overall? Een overall is eigenlijk niet meer dan een kledingstuk dat boven de kleding of de werkkleding wordt gedragen. Van Dale geeft ook aan dat het wordt gebruikt voor vuil werk, maar tegenwoordig is het toepassingsgebied net iets ruimer. Vroeger werd de overall inderdaad vooral gedragen door stoomketelclassificeerders – daarom noemen ze het in Nederland ook wel eens een ketelpak. Tegenwoordig wordt het door de meest uiteenlopende beroepsbeoefenaars gedragen. Soms om de kleding te beschermen tegen vuil, maar steeds vaker ook ter bescherming van het lichaam.

Soorten overalls en een overall kopen

Waar kan je een overall kopen? In de plaatselijke modewinkel vind je veel kleding, maar een overall zal je er niet meteen vinden. In doe-het-zelfzaken kan je vaak wel een beperkte collectie terugvinden. Net zoals bij hun gereedschap focussen zij natuurlijk vooral op de doe-het-zelvers. Ook online kan je overalls kopen. Vooral het online overall assortiment van Engelbert Strauss is heel geliefd. Engelbert Strauss is een internationaal retailbedrijf voor veiligheidskleding voor binnen en buiten. Zij maken kleding voor de meest uiteenlopende sectoren, gaande van de horeca tot de schrijnwerkerij.

Welke soorten overalls zijn er? Wanneer je een overall zoekt, zal je het snel merken: er zijn best wel veel soorten overalls. Bekend is bijvoorbeeld de Amerikaanse overall of de werktuinbroek. Het is een vrij eenvoudige overall die ook vaak door schilders wordt gebruikt. Het beschermt de kleding tegen spetters en vuil en het heeft vaak veel zakken voor al het gereedschap. Zelfs een telefoonvakje is tegenwoordig niet meer ongewoon. Daarnaast is er de winteroverall die winddicht en waterafstotend is. Het is een typische werkoverall voor buitenactiviteiten. Bovendien onderscheiden we ook de vlamvertragende overall, de antistatische overall en de waterdichte overall.

Vaak gaat men bij het maken van het onderscheid niet verder dan dit, maar eigenlijk zou je ook nog de kinderoverall, de reflecterende overall en de werkoverall met kniestukken kunnen onderscheiden. De ideale overall kies je met andere woorden in functie van de werken waar je mee bezig bent.

Een gebruikte overall wassen

Hoe moet ik de overall wassen? De meeste overalls kunnen gewoon in de wasmachine, maar lees toch altijd goed het label. Er zijn namelijk overalls die niet gewoon in de wasmachine mogen. Daarnaast kunnen hoge wastemperaturen al eens een probleem zijn. En dit terwijl hoge temperaturen net zo belangrijk zijn om een vieze overall proper te krijgen. Als wassen op een hoge temperatuur niet kan, mag het belang van een voorwasprogramma niet worden onderschat. Het wassen duurt dan misschien wel iets langer, maar de overall komt veel properder uit de was. Een extra tip? Smeer een beetje vloeibaar wasmiddel op de zweetvlekken zodat de geur goed verdwijnt. Is het zweet met deodorant vermengd? Dan kan citroensap een wondermiddeltje zijn. Meng het citroensap met evenveel water en smeer het op de gele vlekken. Eventueel kan je ook nog wat zout toevoegen.