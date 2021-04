Django verrast Elke in ‘De Bachelorette’: “Ik had de indruk dat ze het gênant vond” (video)

Opvallend momentje in ‘De Bachelorette’, waarin Django Elke uitnodigt in zijn huis en hij zijn zangtalent etaleert. “Dat heeft nog nooit iemand voor mij gedaan”, reageert Elke achteraf.

Het mag intussen duidelijk zijn dat Django een andere tactiek heeft dan de overige kandidaten. Hij schreef al talloze gedichtjes voor haar en ook nu is dat het geval, al brengt hij het deze keer al zingend. “In het leven moet je uit je comfortzone durven te stappen. Ik heb het laten horen aan andere mensen en die vonden het wel goed”, waarschuwde hij haar op voorhand.

Elke wist niet waar ze zich aan mocht verwachten. “Ik had de indruk dat ze het een beetje awkward vond, maar uiteindelijk ben ik er gewoon voor gegaan”, aldus Django.

Ongemakkelijk, maar gedurfd

Achteraf vond Elke het best wel gedurfd van hem. “Ik zou dat echt nooit durven. Dat heeft nog nooit iemand voor mij gedaan”, zegt ze tegen hem.

Ook voor de camera was ze alsnog enthousiast over zijn prestatie. “Het was best een beetje ongemakkelijk, maar bij hem is dat geweldig. Dat is wie hij is en hij doet dat dan”, besluit ze.

