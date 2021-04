Een video van een schaap dat uitblinkt in onhandigheid gaat dezer dagen de wereld rond. Op de beelden, waarvan de oorsprong niet duidelijk is, zien we hoe het beest vastzit in een geul. Een jongen weet het arme schaap uit de penibele situatie te bevrijden, waarna het dier snel wegspringt. Maar dan begaat het een blunder…