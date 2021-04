Uitstapje richting de Ardennen gepland? Deze website toont je de beste tips

Officieel mogen we weer, maar laten we eerlijk zijn, zorgeloos is een tripje naar het buitenland nog niet. Er komt een hoop planwerk bij kijken, van negatieve tests die je moet kunnen voorleggen tot het respecteren van de plaatselijke avondklok en alles daartussen.

Tenzij je echt absoluut naar het buitenland wil omdat je de reiskriebels niet meer kan bedwingen, is het daarom wellicht makkelijker om het nog even te houden bij uitstapjes in eigen land. Als we het afgelopen jaar iets ondervonden hebben, dan is het wel dat België heel wat moois te bieden heeft.

Mon Ardenne

Eén van de populairste bestemmingen bij dagtrippers of toeristen in eigen land tout court zijn wellicht de Ardennen. Het is de streek in eigen land die ons het meeste aan het buitenland doet denken (hoezo, heuvels zijn geen bergen?) en bovendien is er een hoop te doen. Zoveel zelfs dat het soms wat moeilijk is om een goed en up-to-date beeld te krijgen van wat de regio zoal te bieden heeft.

De website Mon Ardenne verzamelt daarom alles wat de Ardennen (in België, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg) te bieden hebben. Van wandelingen tot bijzondere overnachtingen en activiteiten die je kippenvel bezorgen: je vindt het er allemaal. Wedden dat een reis naar het buitenland nog even kan wachten?