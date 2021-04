Oplichters ontfutselen gigantisch fortuin van steenrijke 90-jarige via telefoon

Een 90-jarige vrouw uit Hongkong is het slachtoffer geworden van de grootst bekende geval van phishing in de metropool. De oplichters deden zich voor als Chinese politieagenten en troggelden zo 32 miljoen dollar (ongeveer 26,5 miljoen euro) af van de schatrijke bejaarde.

De oplichters hadden de oude vrouw, die in een villa in een van de rijkste buurten van Hongkong woonde, afgelopen zomer voor de eerste keer benaderd. Ze deden zich voor als Chinese politieagenten en zeiden dat de identiteit van de vrouw was opgedoken in een grote strafzaak in het Chinese vasteland, schrijft The South China Morning Post. Volgens de oplichters was er vermoedelijk sprake van identiteitsfraude en was haar miljoenenfortuin in gevaar. Ter bewaring en ter onderzoek naar de aard van haar vermogen, moest ze geld overschrijven naar het onderzoeksteam.

Een paar dagen later daagde er iemand op bij de villa van de bejaarde miljonair. De persoon overhandigde de vrouw een gsm met simkaart, waarmee ze contact kon houden met de zogenaamde ‘veiligheidsambtenaren’. De vrouw trapte in de val en schreef in vijf maanden tijd elf keer een flinke som geld over. In totaal gingen de oplichters aan de haal met maar liefst 32 miljoen dollar (ongeveer 26,5 miljoen euro).

Alerte huishoudster

Hoewel de bank van de schatrijke bejaarde onraad had geroken, kwam de diefstal niet zo aan het licht. De vrouw had haar bank immers afgewimpeld met het verhaal dat ze had geïnvesteerd in onroerend goed. In plaats daarvan was het de huishoudster die aan de alarmbel trok. De vrouw had in de smiezen dat er iets vreemds aan de hand was en verwittigde de dochter van haar werkgeefster. Die contacteerde vervolgens de politie.

De politie voert intussen een onderzoek naar de feiten en pakte reeds een 19-jarige verdachte op. Inmiddels is de vermeende fraudeur vrij op borg. Tot nu toe werd er echter slechts een miljoen euro teruggevorderd.

De zaak van de bejaarde vrouw zou het grootste geval van phishing ooit gemeld in de regio zijn. Hongkong telt in vergelijking met de rest van de wereld echter veel miljardairs. Veel van hen zijn bejaard en dus kwetsbaar voor oplichters. In het eerste kwart van 2021 steeg het aantal meldingen van phishing er naar 18%, schrijft The Guardian.