LIFEHACK. Zo verjaag je vliegen in huis op een natuurlijke manier

De lente is in volle gang, de temperaturen gaan (lichtjes) de hoogte in en we kunnen stilaan beginnen dromen van de zomer. Lange avonden, aperitieven op het terras en naar buiten gaan zonder jas. Maar ondanks al die voordelen, brengen warmere temperaturen ook nadelen met zich mee.

Misschien ben je het alweer vergeten, maar in de zomer krijgen veel huishoudens te maken met een vervelend beestje in huis. Hoe goed je die schuifdeur ook sluit en hoe vaak je de vuilnisbak ook leegt, toch banen vliegen zich vaak een weg in huis. En eens ze er zijn, lijkt het haast onmogelijk om ze weg te krijgen. Toch zijn er een aantal natuurlijke middeltjes waardoor je komaf kan maken met die vervelende plaag.

Lavendel

De meeste mensen houden van lavendel. Velen onder ons hebben zelfs een bundeltje in de kledingkast liggen. Vliegen daarentegen zijn geen fan van de geur, dus leg gerust enkele zakjes lavendel in je keukenkastjes of doe enkele druppels lavendelolie in een diffuser. Jij wordt er rustig van en de vliegen verdwijnen, dus dat is een win-win!

Basilicum

Koop jij weleens een potje basilicum in de supermarkt om in je Italiaanse kooksels te verwerken? Of misschien ga je zelf aan de slag met zaaigoed? Wat je ook verkiest, doe vooral zo verder want dat vliegend ongedierte maakt meteen rechtsomkeer wanneer het die heerlijke geur waarneemt.

Munt

Net zoals basilicum heeft ook munt een sterke geur waar vliegen niet van houden en is het altijd handig om een potje in huis te hebben. Of je nu gaat voor een heerlijke muntthee of een oosters gerecht dat je afwerkt met enkele aromatische blaadjes.

Sodiumbicarbonaat

Wat je ook wil doen in huis, sodiumbicarbonaat komt altijd van pas. Je kan het gebruiken als natuurlijk schuurmiddel, het ontstopt je leidingen en je kan er dus ook vliegen mee verjagen. Doe daarvoor enkele schepje in een spuitbus, meng met water en spray dit middeltje op je ramen om het ongedierte op afstand te houden.

Azijn

Nog zo’n multi-inzetbaar goedje. Misschien houd je niet zo van de geur van azijn, maar hetzelfde geldt voor vliegen. Doe wat van de vloeistof in een spraybus en verstuif dit op je ramen, rond de vuilnisbak… waar je maar wil. Als je de hele ervaring wat aangenamer wil maken voor jezelf, kan je enkele druppels eucalyptusolie toevoegen.