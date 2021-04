Laura uit ‘Blind Getrouwd’ heeft GEWELDIG nieuws: “Ja, ik ben er trots op!” (foto’s)

Laura Lieckens heeft een grote stap voorwaarts in haar leven gezet. Ze heeft nu een eigen stekje en deelde enkele foto’s ervan op Instagram.

De 28-jarige interieurarchitecte deed vorig jaar mee met ‘Blind Getrouwd’. Daarin werd ze gekoppeld aan Sonny, maar dat bleek uiteindelijk geen succes.

Onvoorwaardelijke steun

Dat hield haar niet tegen om in haar eentje vooruit te gaan in het leven. Zo kocht ze onlangs een eigen huis. “Ik heb een huisje gekocht! En ja, ik ben er trots op. Blijkbaar is een Makita-boor goed gerief. Merci aan mijn familie en vrienden voor de onvoorwaardelijke steun. SWIPE voor meer foto’s en het resultaat. PS: den Balthazar is in zijn nopjes”, schrijft ze op Instagram bij enkele foto’s van haar eigen woning.

Klaar voor nieuwe relatie

Benieuwd of ze er nog lang alleen gaat wonen. Enkele maanden geleden liet ze weten dat ze opnieuw klaar is voor de liefde. “Sinds kort heb ik zoiets van: ‘oké, nu ben ik er klaar voor’. Ik stel mij daar wel voor open momenteel. Ik heb volgende week een date. Het kan evengoed niets worden, maar we gaan samen iets eten. We zullen wel zien”, klonk het destijds.

