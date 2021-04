KARMA. Olifanten trappen stroper dood in Zuid-Afrika

In het Krugerpark in Zuid-Afrika hebben olifanten een vermoedelijke stroper doodgetrapt. Dat meldt de uitbater van het park, South African National Parks.

De man was met twee kompanen op de vlucht voor parkwachters en kwam een kudde olifanten met welpen tegen. De dieren reageerden op zijn komst en trapten hem dood. De parkwachters pakten een kompaan op. Ze zijn nog op zoek naar de derde handlanger.

Slagtanden

Volgens de International Union for Conservation of Nature zijn er naar schatting 415.000 olifanten op het Afrikaanse continent. Ondanks een internationaal verbod op de handel in ivoor worden er volgens het park nog jaarlijks tienduizenden dieren gedood voor hun slagtanden. Krugerpark is een van de belangrijkste safaribestemmingen van Zuid-Afrika en is een van de grootste wildreservaten van het continent, bekend om zijn olifanten, leeuwen, neushoorns, luipaarden en buffels.