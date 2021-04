CORONACIJFERS. Alle cijfers dalen (licht) voor tweede dag op rij

Van 13 tot 19 april werden elke dag gemiddeld 232,6 personen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19, een daling met 8% ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. In totaal liggen er nu volgens de meest recente cijfers 3.114 mensen in het ziekenhuis, waarvan er 938 intensieve zorgen nodig hebben. Dat blijkt uit de voorlopige coronacijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 10 en 16 april werden er voorts dagelijks gemiddeld 3.448 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 2% in vergelijking met de week voordien. Maar er werden in diezelfde periode tegelijk ook dagelijks gemiddeld 39.970,3 testen afgenomen, wat neerkomt op een daling met 6%. De positiviteitsratio bedroeg 9,8%. In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 951.626 besmettingen geregistreerd. Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 0,96.

Het aantal overlijdens daalde met 8,7%. Tussen 10 en 16 april lieten dagelijks gemiddeld 39 mensen het leven. De teller komt in ons land inmiddels uit op 23.782 COVID-19-overlijdens.

Intussen hebben 2.290.268 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 19,9% van de totale bevolking of 24,9% van de volwassen bevolking. Zowat 710.858 landgenoten zijn volledig gevaccineerd, goed voor 6,2% van de totale bevolking (7,7% van de volwassen bevolking).