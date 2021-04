Cath Luyten openhartig: “Een half uurtje later en ik was er niet meer geweest”

Presentatrice Cath Luyten praat in een interview openhartig over het moederschap, maar tevens over een eerdere zwangerschap die fout afliep. “Er was een verkeerde diagnose gesteld”, vertelt ze.

Binnenkort zien we Cath Luyten weer aan het werk in het vijfde seizoen van ‘Buurman, wat doet u nu?’. Daarin blijft Cath logeren bij bekende Vlamingen en komt ze heel wat boeiende verhalen over hen te weten. “Ik kijk hoe mensen leven, en vraag wie ze zijn. De vlag dekt de lading ook nog altijd. Beschouw je onze aardkloot als een dorp, dan is iederéén onze buurman”, legt ze uit in Humo. Deze keer gaat ze op bezoek bij Sien Eggers, Benny Claessens, Sandra Kim, Kris & Yves, Stefan Everts en Petra De Sutter.

Geboren papa

Het vijfde seizoen valt ongeveer samen met de bevalling van haar tweede kindje. Voor haar vriend Eshref Reybrouck is het zijn eerste kind. “Het merendeel van zijn vrienden heeft al lang kinderen, en zij verkneukelen er zich nu in: de Esh, die altijd ver weg liep als er een pamper ververst moest worden, wordt nu zelf vader. Maar ik heb er het volste vertrouwen in: hij lijkt me een geboren papa. Esh is 40 nu: ook niet meer de leeftijd van de grote onbezonnenheid, hè. We hebben er ook bewust voor gekozen. Het moest niet van hem, maar ik zag en voelde aan alles dat een kind het plaatje compleet zou maken”, vertelt ze.

Vriend opnieuw leren kennen

De 43-jarige presentatrice weet al hoe het is om mama te zijn, maar is razend benieuwd naar hoe Eshref het vaderschap zal aanpakken. “Ik weet al hoe het voelt, een ouder zijn, en hoe er nergens een harnas te vinden is dat je beschermt tegen die diepe kwetsbaarheid. Esh zal nu voor het eerst die heftigheid voelen. Dat besef: ik moet zorgen! Terwijl ik al weet wat er komt, en een zoon heb die 13 is en zijn moeder vraagt om hem stapsgewijs los te laten. Ik begin met een geruster hart aan de opvoeding. Ik ben heel nieuwsgierig om Esh te zien als vader. Hij zal gebeten worden door de liefde voor ons kind, maar op welke manier precies? Zal hij rustiger worden, of net rustelozer? Dat is wel opwindend: ik ga mijn lief opnieuw leren kennen”, klinkt het.

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Lang geleden kreeg Cath te maken met een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Dat liep maar net goed af. “Zonder dat te weten, want er was een verkeerde diagnose gesteld. Het werd net op tijd ontdekt: een halfuurtje later, en ik was er niet meer geweest”, zucht ze.

Een trauma heeft ze er gelukkig niet van opgelopen. “Neen, omdat ik toen nooit geweten heb dat ik zwanger was – tot het gebeurde. Dat is een groot verschil. Als je zit te wachten op een kindje, als je weet dat er iets aan het groeien is in je buik, en dan gaat het mis – dan is er verlies. Maar ik heb toen nooit geweten dat ik leven in me droeg”, besluit ze.

‘Buurman, wat doet u nu?’ is vanaf 5 mei op Eén te bekijken om 20.35u