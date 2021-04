BIZAR. Deze dieren in Amerikaans aquarium hebben corona

Otters in een aquarium in Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia zijn positief getest op het coronavirus, meldt de dierentuin. “Ze begonnen milde ademhalingssymptomen te vertonen, waaronder niezen, loopneuzen, gebrek aan energie en hoesten”, maakte het Georgia Aquarium bekend in een persbericht.

De organisatie voegt eraan toe dat de dieren “naar verwachting volledig zullen herstellen”. De dieren blijven voorlopig uit het zicht van het publiek en krijgen volgens het bericht goede (medische) verzorging.

Besmet personeelslid

Hoeveel dieren ziek zijn, is niet bekendgemaakt. Tonya Clauss, vicepresident van de dierengezondheidsdienst van het aquarium, zei dat de otters “zeer nauwlettend in de gaten worden gehouden” en slechts milde symptomen vertonen. De otters zouden de infectie hebben opgelopen via een besmet personeelslid dat zelf geen symptomen had. De dieren hebben volgens het aquarium geen direct contact met bezoekers.