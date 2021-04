Antwerpen wil rondslingerende deelsteps in stad aanpakken met ‘dropzones’

De stad Antwerpen is begonnen met het markeren van “dropzones” waar gebruikers van deelsteps hun rijtuig na gebruik kunnen achterlaten. Het gaat niet om een verplichting, maar de stad raadt de dropzones wel sterk aan zodat het straatbeeld wat ordelijker kan worden dan momenteel het geval is door de vele rondslingerende steps. Er volgen ook nog dropzones voor andere ‘free-floating’ deelvoertuigen zoals scooters en fietsen.

De eerste dropzone die gisteren in gebruik werd genomen bevindt zich op de Grote Markt. Binnenkort volgen er nog dropzones voor verschillende deelvoertuigen in het historische centrum en in de buurt van de stations Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Berchem.

Deftig parkeren

“Het idee is dat mensen hun deelsteps, -fietsen of -scooters op een propere, deftige manier parkeren in de stad”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “We willen de mensen aanmoedigen om met ons mee orde te scheppen in het openbaar domein. We zullen een 110 dropzones voorzien, waarvan een aantal bedoeld is voor specifieke voertuigen en een aantal voor gemengd gebruik.”

De stad Antwerpen hoopt dat het systeem zonder het verplichten ervan al tot minder rondslingerende deelvoertuigen zal leiden, in navolging van bijvoorbeeld de fietsparkeervakken in Amsterdam. “Het wordt niet verboden om je step elders te plaatsen, maar wel sterk afgeraden”, stelt Kennis. “Ik zou gebruikers echt willen vragen om zich aan de dropzones te houden zodat we met zijn allen op een deftige manier kunnen gebruikmaken van het openbaar domein.”