Allison Scott en Sean Dhondt uit elkaar: “Bedankt voor alle steun”

Allison Scott (31) en Sean Dhondt (37) hebben een punt gezet achter hun relatie. Dat kondigden ze zelf aan op Instagram.

Vorig jaar kwam Sean Dhondt in een mediastorm terecht nadat naaktbeelden van onder meer hem de ronde deden op sociale media. We weten intussen dat hij in de val gelokt werd door ene ‘Eveline’.

Dankbaar

Allison deelde vandaag mee dat ze toch besloten hebben om uit elkaar te gaan. “Na 10 jaar huwelijk hebben Sean en ik besloten om, met liefde en respect voor elkaar, onze relatie te beëindigen. Ik ben enorm dankbaar dat België als thuiskomen aanvoelt. Bedankt voor alle steun die ik tijdens deze periode heb gekregen. Ik kan niet wachten wat het leven voor mij nog in petto heeft”, schrijft ze.

Ook Sean Dhondt heeft het nieuws intussen gedeeld op Instagram. “Na 10 jaar huwelijk hebben Allison en ik beslist om elk onze eigen weg te gaan. Met respect en liefde voor elkaar, want alle lief en leed dat we deelden, neemt niemand ons ooit nog af”, klinkt het.

“Mezelf terugvinden”

Eerder blikte Allison op de hele commotie terug in het programma ‘Kat Zonder Grenzen’. Toen haar gevraagd werd of ze bij Sean wilde blijven, antwoordde ze het volgende: “Ik weet het niet. We hebben het er onlangs nog over gehad. Als we zouden beslissen dat we gaan proberen om eruit te raken, vandaag, en dat we in hetzelfde huis zouden wonen, dan zou dat gewoon niet lukken. We moeten allebei groeien als persoon, en hij zeker. Hij moet veranderen, ook de manier waarop hij denkt. Ik moet mezelf terugvinden en er bovenop komen. Hij kan dat niet voor mij doen en ik niet voor hem”, klonk het.