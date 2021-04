Voert Nieuw-Zeeland binnenkort sigarettenverbod in voor iedereen geboren na 2004?

Nieuw-Zeeland wil een aantal maatregelen in het leven roepen om tegen 2025 rookvrij te zijn. Eén van de opvallendste maatregelen is dat mensen die na 2004 geboren zijn, geen sigaretten meer zullen kunnen kopen.

Daarmee zou het de eerste generatie zijn waarvoor roken volledig illegaal zou zijn, aangezien sigaretten kopen pas vanaf 18 jaar is toegestaan in Nieuw-Zeeland. Naast de leeftijdsbeperking, wil het land ook filters verbieden, het nicotinegehalte verlagen en een minimumprijs voor tabak invoeren.

“We hebben een nieuwe aanpak nodig,” zei minister van Volksgezondheid Dr. Ayesha Verrall. “Elk jaar sterven zowat 4.500 Nieuw-Zeelanders door tabak te consumeren. Om tegen 2025 rookvrij te zijn, moeten we het proces versnellen”.

“Eigen beslissing”

Het plan werd door velen warm onthaald, maar kon ook op kritiek rekenen. Zo zou het verbod een boost kunnen geven de zwarte markt. Daarnaast stelden sommigen zich de vraag in hoeverre de regering zich mag mengen in het leven van haar inwoners. “Volwassenen kunnen hun eigen beslissingen maken”, schreef journalist Alex Braa in een analyse voor The Spinoff.