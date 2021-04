Olympische atleten krijgen voorrang bij vaccinatie

De Belgische Olympische atleten krijgen dan toch sneller dan voorzien een vaccin tegen COVID-19. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid beslist tijdens een interministeriële conferentie, bevestigt de woordvoerder van Vlaams welzijnsminister Wouter Beke.

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) ijverde al langer voor de prioritaire vaccinatie van de atleten die deze zomer naar Tokio trekken voor de Olympische Spelen. De 170 Belgische Olympische atleten en de 55 paralympiërs zullen nu zo snel mogelijk gevaccineerd worden in het vaccinatiecentrum op de Heizel in Brussel. De meereizende zorgprofessionals zijn normaal gezien allemaal al ingeënt in een eerdere fase.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts reageert alvast tevreden. “Heel blij met deze beslissing. Zo kunnen onze atleten straks strijden met gelijke wapens”, tweet hij.

Ook cipiers en gedetineerden krijgen vaccin

Daarnaast hebben de gezondheidsministers maandag ook het licht op groen gezet voor de prioritaire vaccinatie van cipiers. Zij worden meegenomen in fase 1b – de vaccinatie van 65-plussers, en risicopatiënten – die nu volop wordt uitgerold. Ook de gedetineerden ouder dan 65 of met onderliggende aandoeningen worden in deze fase gevaccineerd. Dat gebeurt met mobiele equipes. De overige gedetineerden moeten wachten tot fase 2, het moment waarop de brede bevolking aan de beurt is. Die kan naar verwachting in de loop van juni starten.