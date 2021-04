Komt alles weer goed met Sean Dhondt? Allison Scott keert na half jaar terug naar België

Wanneer je met iemand in het huwelijksbootje stapt, beloof je de ander bij te staan in goede én in slechte tijden. Door dik en door dun. En hoewel we dat zinnetje maar al te makkelijk over onze lippen laten glijden, is het niet evident. Enige bekendheid bij het grote publiek maakt de dingen er niet makkelijker op. Voeg daar een schandaal aan toe, en je wereld staat op z’n kop.

Toen haar echtgenoot Sean Dhondt afgelopen zomer in de media kwam naar aanleiding van het hele Eveline-schandaal, was dat voor Allison Scott geen makkelijke periode. Om te bekomen van de hele heisa vloog de tattoo-artieste daarom in november naar haar familie in Los Angeles, waar ze tot nu verbleef om de dingen te laten bezinken.

Vernederd

Vorige maand nog deed Scott haar verhaal in ‘Kat zonder grenzen’ en vertelde ze dat ze zich vernederd voelde door Sean. Bedrogen worden is nooit aangenaam en al helemaal niet als heel Vlaanderen ervan op de hoogte is. Nu lijkt het toch alsof ze Sean nog een kans wil geven. Via Instagram Stories postte Allison namelijk een foto van een vliegtuigraampje met daarbij het bijschrift: “I’m coming for you Belgium. For real this time.” Wat ze daar juist mee bedoelt, is niet duidelijk, maar fans van het bekende koppel krijgen zo weer een sprankje hoop.