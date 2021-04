Dave uit ‘Blind Getrouwd’ onder vuur: “In wat voor een wereld leeft hij!?”

Gisteren namen Hanne en Dave afscheid van elkaar tijdens het beslissingsmoment in ‘Blind Getrouwd’. Heel wat kijkers vonden de afscheidsspeech van Dave bedenkelijk. “Hij schoof in een brutale brief alle schuld van zich af”, klinkt het onder meer.

Het was al langer duidelijk dat de communicatie tussen Hanne en Dave niet liep zoals het hoorde. Zondagavond werd de knoop doorgehakt en beslisten ze om niet als getrouwd koppel verder te gaan.

Struikelblok

Dat legden ze allebei op hun manier aan elkaar uit met een brief. Vooral de woorden van Dave bleven hangen. “Communicatie was ons struikelblok. We hadden meestal hetzelfde doel, maar kwamen daar vaak niet toe. Vaak spraken we niet voldoende uit wat we precies wilden. Ik hoop echter dat jij de schoonheid van de stiltes nog terugvindt. Ze is namelijk heel krachtig. ‘Listen’ en ‘Silent’ worden met dezelfde letters geschreven. Je voelde dat ik goed kon luisteren en dat vond je fijn. Luister naar de stilte want ze heeft zoveel te zeggen. Heel lang heb ik een worsteling gevoeld tussen mijn buikgevoel en mijn verstand. Ik denk dat je dat ook wel voelde. Ik heb me volledig in het avontuur gestort en ben er lang van overtuigd geweest dat ik niet de echte Hanne leren kennen heb”, vertelde hij haar onder meer.

Venijnig advies

Heel wat kijkers fronsten de wenkbrauwen toen ze zijn afscheidsbrief hoorden. “Er zat wel wat venijn in de brief van Dave, en ik vond dat hij ook wat hautain en belerend overkwam met zijn stilte-tip. Alsof zijn waarheid de enige juiste is”, “Waar Hanne nog vriendelijk een evaluatie maakte over hen als koppel, schoof Dave in een brutale brief alle schuld van zich af”, en “Dave bracht asociaal zijn tot een nieuw niveau met zijn brief. Hij kon het allemaal kort en bondig zeggen: ‘ik heb mijn best gedaan en jij niet’. Opmerkelijk hoe haar brief over hen samen ging en dat van hem over zichzelf. Zijn ‘advies’ op het einde was venijnig”, lezen we onder meer op Twitter.

“Beter om te zwijgen”

Sommigen vonden hem zelfs “grof” of “brutaal” in zijn uiteenzetting. “Dave was grof in zijn brief. Hij legde alle schuld bij Hanne. Geen verantwoordelijkheid bij zichzelf. En dat terwijl Hanne hemel en aarde heeft bewogen om iets uit die gast te krijgen. En Dave, die vond het altijd ‘fijn’. Grow up, man”, “Amai, den dave! In welke wereld leeft die? Mooie woorden, mooie lyrics, maar zoals altijd niet to the point, geen emotie en snapt het niet”, “De afscheidsbrief van Dave was behoorlijk brutaal tussen de lijnen door”, en “Na de afscheidsspeech van Dave kan ik hem alleen maar gelijk geven. Het is soms beter om te zwijgen”, klinkt het nog.

Mooie beeldspraak

Maar er zijn ook enkelen die het wél voor hem opnemen. “Dave is zo een schatje, he made me cry. Geweldig hoe hij zaken zo mooi kan verwoorden”, “Wat een prachtige beeldspraak, Dave. ‘Listen and silent hebben dezelfde letters’, ‘Van de toren van Babylon hangende tuinen maken’. Wat een speech!”, en “Hoe dan ook, het afscheid tussen Hanne en Dave vond ik een mooi, respectvol en eerlijk moment. Ook al was er geen passie en geen vlotte communicatie. Toch petje af voor Hanne die op het einde sympathieker overkwam”, luidt het ook.

Zoals ik vorige keer al zei: over en out voor Dave en Hanne. Als je elkaar nog geen kus kan geven 🙄Maar waar Hanne nog vriendelijk een evaluatie maakte over hen als koppel, schoof Dave in een brutale brief alle schuld van zich af. #BlindGetrouwd — Lies Verlinden *NIET MINISTER BINNENLANDSE ZAKEN* (@LiesVerlindenVL) April 19, 2021

Er zat wel wat venijn in de brief van Dave, en vond dat hij ook wat hautain en belerend overkwam met zijn stilte tip. Alsof zijn waarheid de enige juiste is. Rest van de aflevering samengevat: Binkom versus Beveren en kroniek aangekondigd afscheid #blindgetrouwd — nathalie (@nathali92077077) April 18, 2021

dave bracht asociaal zijn tot een nieuw niveau met zijn brief. hij kon het allemaal kort en bondig zeggen: ik heb mijn best gedaan en jij niet. opmerkelijk hoe haar brief over hen samen ging en dat van hem over zichzelf. zijn “advies” op het einde was venijnig. #blindgetrouwd — 𝖑𝖎𝖞𝖆🔮 (@liyaaaee) April 18, 2021

Dave was grof in zijn brief. Legde alle schuld bij Hanne. Geen verantwoordelijkheid bij zichzelf. En dat terwijl Hanne hemel en aarde heeft bewogen om iets uit die gast te krijgen. En Dave …. die vond het altijd "fijn". Grow up, man. #blindgetrouwd — Els56 (@Els562) April 18, 2021

Amai, den dave…in welke wereld leeft die …mooie woorden, mooie lyrics maar zoals altijd niet to the point, geen emotie en snapt het niet.. #blindgetrouwd — Sieg🎗🌱 (@siegbertv) April 18, 2021

Maar echt savage. En niet altijd tussen de lijnen door hoor #blindgetrouwd https://t.co/RXQS5YaAg5 — mademoiselle L (@lereynae) April 18, 2021

Dave beseft nu dat hij zijn grenzen beter moet bewaken? Heeft hij zijn tong verokken ofzo? #blindgetrouwd — me (@iMarvinHuman) April 18, 2021

Na de afscheidsspeech van Dave kan ik hem alleen maar gelijk geven. Het is soms beter om te zwijgen. #blindgetrouwd — me (@iMarvinHuman) April 18, 2021

AAAAH DAVE AUB DOE NORMAAL, als ge ni praat kan Hanne niet luisteren aaaaaaaaah #blindgetrouwd — 💥Gitte💥 (@Gittospetitos) April 18, 2021

Ik was eerst geen fan van Hanne. Maar echt chapeau hoe zij is blijven volhouden met iemand die gewoon NIKS zegt #blindgetrouwd — yasmine. (@yasminetaibi) April 18, 2021

Davy heeft toch echt weinig realiteitszin. Dat hij zegt dat hij is blijven proberen tot het einde..Uhm sorry nee , hanne wel, Davy neeen. Hij heeft echt een verkeerd beeld van zichzelf 😅 #blindgetrouwd — yasmine. (@yasminetaibi) April 18, 2021

Dave is zo een schatje, he made me cry. Geweldig hoe hij zaken zo mooi kan verwoorden. 🥺🥺🥺 #blindgetrouwd — saralammens (@SaraLammens1) April 18, 2021

Wat een prachtige beeldspraak, Dave ☺️ 'Listen and silent hebben dezelfde letters', 'Van de toren van Babylon hangende tuinen maken', waw. What a speech! 👏 #blindgetrouwd — Lauren (@_________lauren) April 18, 2021