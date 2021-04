BIZAR. Koppel liet huisbaas met miljoenenfortuin verhongeren

Een Brits koppel is tot het uiterste gegaan om geld te ontfutselen van hun huisbaas. Ze verhongerden de man en vervalsten zijn testament. De huisbaas woonde bij het koppel in en had een fortuin van maar liefst 3,5 miljoen pond (4 miljoen euro). De rechtszaak tegen de twee is net van start gegaan.

De 62-jarig Lynda Rickard en haar 66-jarige echtgenoot Wayne trokken in 2006 in bij James ‘Anthony’ Sootheran, destijds 56, om te zorgen voor diens dementerende moeder. Nadat de vrouw was overleden, sloegen de twee toe. Een dokter trof het lichaam aan in zijn slaapkamer / cel, naast een bord met chocoladerepen, een donut en McDonalds dat “er verser uitzag dan hem”, verklaarde ze.

Een agent zei dan weer dat er een emmer in de kamer stond dat dienst moest doen als het toilet. Daarnaast zag hij dat de man zijn deken nat was, het ijskoud was in de kamer en dat het er naar urine rook.

Testament

Lynda en Wayne worden van moord beschuldigd, maar pleiten onschuldig. Het duo blijft volhouden dat het slachtoffer zichzelf gewoon niet verzorgde en daardoor stierf. Lynda, die de drijvende kracht achter het plan geweest zou zijn, gaf wel toe dat ze het testament van de miljonair vervalst had. Ze zou bij zijn dood maar liefst 1,5 miljoen pond (ruim 1,7 miljoen euro) erven.

