BIZAR. Dit luide natuurverschijnsel doet zich voor het eerst in zeventien jaar voor

Ah, de wonderen der natuur. In documentaires worden ze massaal uit de doeken gedaan, maar toch zijn er waarschijnlijk nog oneindig veel natuurverschijnselen waarvan je niet op de hoogte bent. Eén daarvan vindt dit jaar voor het eerst in zeventien jaar tijd plaats in de Verenigde Staten.

We hebben het met name over de verschijning van de Magicicada cassini. Dat beestje heeft een levensspan van zeventien jaar, maar de cicade toont zich slechts enkele weken aan de buitenwereld.

Oorverdovend geluid

In verschillende Amerikaanse staten, waaronder Ohio, Pennsylvania, Maryland, Virginia en West Virginia, worden de inwoners elke zeventien jaar getrakteerd op een bijzonder schouwspel. Op dat moment komen namelijk miljarden cicades uit de grond gekropen. Ze kruipen vervolgens richting de toppen van de bomen waar ze hun vleugels laten opdrogen eens ze hun huid zijn verloren. Daarna volgt het meest indrukwekkende spektakel van het hele verschijnsel: de mannetjes roepen de vrouwtjes. Dat maakt zoveel lawaai dat het een van de luidste natuurverschijnselen ter wereld is.

600 eitjes

Eens ze gepaard hebben, leggen de vrouwtjes ongeveer 600 eitjes alvorens ze het leven laten. Het hele verschijnsel duurt slechts enkele weken en vervolgens hebben de eieren enkele weken nodig om uit te komen, waarna de nymfen voor zeventien jaar de grond in trekken. Als je het spektakel niet wil missen, regel je dus best zo snel mogelijk een vliegticket richting de VS in mei – al zal dat momenteel niet makkelijk zijn.