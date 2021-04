Yanina Wickmayer bevallen van eerste kindje op HEEL speciale dag (foto)

Tennisspeelster Yanina Wickmayer is voor het eerst mama geworden. Ze beviel van een dochtertje op 15 april, een memorabele datum voor hen.

Dubbel heuglijk nieuws voor Yanina Wickmayer (31) en haar man Jérôme Vanderzijl (32). Yanina beviel donderdag van een dochtertje dat luistert naar de naam Luana Daniëlla Vanderzijl. Voor Yanina en Jérôme is 15 april nu extra speciaal, want exact tien jaar geleden leerden ze elkaar kennen en was het liefde op het eerste gezicht tussen de twee. “Ze werd onze voor eeuwig en altijd op dezelfde dag waarop we tien jaar geleden verliefd werden op elkaar”, schrijft ze op Instagram.

25 april

Luana Daniëlla is het eerste kindje van Yanina. Het had ook gekund dat ze op 25 april geboren zou worden, eveneens een speciale dag voor Yanina. “Mijn mama is nu meer dan 20 jaar geleden gestorven op 25 april. Dus toen de gynaecoloog ons de datum vertelde, was dat een bijzonder moment. Ik geloof niet dat zoiets toeval is. Het geeft me nog meer het gevoel dat dit juist is en dat het zo moest zijn”, vertelde ze eerder in Sportweekend.