Franse kunstenaar beschuldigd van plagiaat Kuifje (foto’s)

Voor de rechtbank van het Franse Marseille is de rechtszaak begonnen tussen een Franse kunstenaar en de erfgenamen van Kuifje-tekenaar Hergé. De man maakte negentig bustes die werden geïnspireerd op de stripfiguur.

Christophe Tixier, alias Peppone, maakt bustes die hij bekleedt met fragmenten uit strips. Hij deed dat met Kuifje, maar ook met bijvoorbeeld Mickey Mouse, de Hulk en Snoopy. Hij werd aangeklaagd door Fanny Vlamynck, de weduwe van Hergé, en het bedrijf Moulinsart, dat de nalatenschap beheert. Ze eisen 200.000 euro schadevergoeding.

De 45-jarige kunstenaar beroept zich op het recht op vrije expressie. Bovendien is Kuifje volgens hem geen originele creatie van Hergé, maar werd het personage geïnspireerd op een figuur van tekenaar Benjamin Rabier. De erfgenamen ontkennen dat.

Peppone maakte ook een reeks met de bekende raket uit de Kuifje-albums, die niet op een eerdere tekening werd geïnspireerd.

Peppone is a 45 years old artist living near Aix-en- Provence. He is famous for using different type of cartoon characters as inspiration for his art and sculptures. He also loves TinTin. pic.twitter.com/PZew9uGCfN