WOW. Heldere vuurbol licht nachtelijk hemel boven Florida op (video)

De zuidelijke Amerikaanse staten Florida en Georgia werden maandagnacht opgeschrikt door een heldere vuurbol die de nachtelijke hemel fel oplichtte. De meteoor werd toevallig op beeld vastgelegd door een tv-crew die aan het livestreamen was via Facebook Live.

De vuurbol verscheen maandag om 22u16 lokale tijd aan de hemel boven Florida. De meteoor werd ook gespot in buurstaat Georgia en in de Bahama’s.

Volgens The Washington Post verklaarden enkele ooggetuigen van het natuurfenomeen dat ze een “heldere flits” zagen die de nachtelijke hemel kortstondig volledig oplichtte. De meteoor zou opgebrand zijn voor de kust van Florida.

WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.



Working to figure out what it was. pic.twitter.com/VDl9pFtb3h — Jay O’Brien (@jayobtv) April 13, 2021

Volgens ooggetuigen in Florida maakte de meteoor geen geluid, maar The Washington Post bericht dat sommige mensen in de Bahama’s wel een supersonische knal gehoord hebben, gepaard met trillingen.

Dagelijkse kost

Volgens The American Meteor Society was het object wellicht een ruimterots die langs de aarde scheerde. Meteoroïden zijn kleine ruimterotsen, afkomstig van asteroïden of komeetfragmenten, die met een snelheid tot 257.000 km/u de aardatmosfeer binnendringen, en beginnen opbranden van zodra er luchtweerstand is. Daardoor ontstaat er aan de hemel een spoor van vuurdeeltjes.

Meteoren die de aardatmosfeer binnendringen zijn overal ter wereld dagelijkse kost, maar het schouwspel blijft overdag in de meeste gevallen onopgemerkt.