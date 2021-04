Volgende week 40 procent minder coronavaccins toegediend in Vlaanderen

In de week van 19 april worden er in Vlaanderen iets meer dan 200.000 coronavaccins toegediend. Dat is 40 procent minder dan deze week. Dat blijkt donderdag uit de wekelijkse update op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De tijdelijke vertraging was vorige week al aangekondigd en komt dus niet als een verrassing. Al blijven ook zowat 25.000 Johnson & Johnson-vaccins tijdelijk in de koelkast liggen.

Exact 208.194 prikjes staan volgende week op de planning tegenover 358.980 deze week. Het gaat allemaal om eerste dosissen.

Andermaal neemt Pfizer/BioNTech de hoofdmoot voor zijn rekening met 180.354 doses. Op circa 150 doses na worden die allemaal in de vaccinatiecentra geprikt. Daarnaast worden ook nog eens 27.840 vaccins van Moderna geplaatst. Die zijn allemaal uitsluitend voorbehouden voor de vaccinatiecentra.

Geen AstraZeneca & Janssen

Van AstraZeneca wordt er volgende week geen enkele dosis toegediend, net als van Johnson & Johnson. Daarvan zijn wel net geen 25.000 doses voorzien op de vaccinatieteller, maar die worden in afwachting van een oordeel van het Europees geneesmiddelenbureau EMA gestockeerd in de verschillende Vlaamse vaccinatiecentra.

De vaccins van Johnson Johnson waren sowieso gereserveerd voor thuisvaccinatie, duidt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Indien het EMA het licht op groen zet, kunnen huisartsen de vaccins dan in het vaccinatiecentrum ophalen om patiënten thuis in te enten. De vaccinatiecentra kunnen ook zelf mobiele equipes uitsturen.