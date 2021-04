Verontwaardiging nadat danseressen al twerkend prestigieus schip inhuldigen (video)

In Australië is opschudding ontstaan nadat een groep danseressen een prestigieus nieuw schip voor de Australische zeemacht op “ongepaste” wijze heeft ingehuldigd. De vrouwen haalden hun beste twerkmoves boven, maar dat vonden velen ongepast. “Wie in hemelsnaam dacht dat dit oké zou zijn?”, klinkt het.

De verbijsterde blikken van de hoogwaardigheidsbekleders op de plastic stoelen zeggen genoeg over wat er in hun hoofd omging toen een groep danseressen in hotpants en baret erop los twerkten. Achter hen: de HMAS Supply, de nieuwste aanwinst van de Australische zeemacht. De 174 meter lange tanker wordt het nieuwe leidende schip in de vloot, en zal vooral ingezet worden bij natuurrampen en als logistieke ondersteuning voor andere marineschepen.

Bij dat paradepaardje hoorde een gepaste inhuldiging: de hoogste officieren hadden hun eremedailles opgeblonken, de aanwezige parlementsleden hadden hun mooiste pak netjes gestreken. Maar toen de vrouwelijke dansgroep ten tonele verscheen, vertoonden de aanwezigen heel wat moeite om hun gezicht in de plooi te houden.

"We've got the CDF, we've got members of Parliament there, and the Governor-General's there, I don't think it's appropriate to be twerking. I think our standards in the ADF, and definitely commissioning a ship, should be a little bit higher than that". https://t.co/Nn1DwwdbeH pic.twitter.com/id6YAND9E7