OH IRONIE. Twaalf besmettingen na illegale samenkomst van corona-ontkenners, organisator sterft aan het virus

Een prominente Noorse complotdenker die het gevaar van het coronavirus ontkende is bezweken aan het virus, nadat hij twee evenementen voor corona-ontkenners had georganiseerd op zijn privé-domein.

De 60-jarige Hans Gaarder testte positief op het coronavirus nadat hij gestorven was op 6 april. Enkele dagen voordien had hij twee illegale samenkomsten voor gelijkgestemden georganiseerd bij hem thuis in het Noorse Gran, 40 kilometer ten noorden van de hoofdstad Oslo.

Volgens de hoofdarts van Gran, Are Løken, bevestigde het autopsierapport dat Gaarder gestorven is aan de gevolgen van het coronavirus.

Een lokale krant bericht dat minstens 12 andere aanwezigen geïnfecteerd zijn geraakt met COVID-19 tijdens de illegale samenkomsten. Zulke evenementen zijn niet meer toegelaten op het grondgebied van de gemeente sinds 16 maart, in een poging om de coronacijfers te drukken.

De politie probeert nu te achterhalen hoeveel mensen de samenkomsten in de schuur van Gaarder op 26 en 27 maart jongstleden hebben bijgewoond.

“Virus niet overdraagbaar”

Gaarder was een prominente corona-scepticus die het gevaar van het coronavirus in twijfel trok. Zo vergeleek hij COVID-19 met een verkoudheid. Op 18 maart schreef hij nog op zijn Facebookpagina: “Wat zou de reden zijn achter de maatregelen om besmettingen te voorkomen van een virus dat gelijkaardig is aan een verkoudheid of lichte griep? Maskeren dat het coronavirus niet overdraagbaar is van persoon tot persoon?”

Hij deelde op zijn Facebookpagina en website ook nog posts over de geheime genootschap illuminati en complottheorieën die suggereren dat de Amerikaanse president Joe Biden de presidentsverkiezingen van vorig jaar gestolen heeft.

Sinds de uitbraak van de pandemie zijn 706 mensen in Noorwegen bezweken aan het virus.