Model (56) beweert dat seks om DEZE reden beter wordt met de leeftijd

Volgens Paulina Porizkova wordt seks alleen maar beter met de jaren. Zij kan het weten, want na het overlijden van haar echtgenoot begon ze terug te daten en ging er een nieuwe wereld voor haar open.

Paulina Porizkova werd 56 jaar geleden geboren in Tsjechië, maar heeft nu de Amerikaanse en Zweedse nationaliteit. Ze was bijna dertig jaar getrouwd met haar man Ric Ocasek, maar hij overleed in 2017.

Amper datingervaring

Ze was 19 jaar toen ze Ric leerde kennen, dus veel datingervaring heeft ze niet. Na zijn overlijden probeerde ze toch opnieuw te daten, maar dat was niet makkelijk. “Ik heb nooit veel gedatet en merk dat ik er niet goed in ben. Ik voel me een tiener op dat gebied, want de laatste keer dat ik op date ging, was ik een tiener”, vertelt ze aan Yahoo! Life.

Bang voor menopauze

Haar seksleven, daarentegen, heeft wel een stevige upgrade gekregen. “Ik heb ontdekt dat seks beter wordt met de leeftijd. Daar was ik erg bang voor, want ik hoorde voortdurend horrorverhalen over dat je door de menopauze alle zin in seks verliest. Maar nu blijkt dat seks alleen maar beter wordt omdat ik mijn lichaam veel beter ken. Ik geniet er zelf ook veel meer van. Ik soigneer niet meer alleen de man waarmee ik vrij, maar ik laat mezelf ook verwennen”, klinkt het.