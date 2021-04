Heel de stad ontdekken op een elektrische fiets

Een interview met een Takeaway koerier

Op een zonnige woensdag, hadden we een een gesprek met de spontane Emir Suljakonivic, een 21-jarige Driver Captain van Takeaway.com uit Deurne. Nadat hij een jaar en acht maanden als koerier had gewerkt bij Takeaway.com, werd hij gepromoveerd tot Driver Captain.

Wat vond je van je promotie tot Driver Captain?

“Ik was echt heel blij! Het is heel fijn om meer verantwoordelijkheden te hebben als koerier bij Takeaway en mee te bouwen aan een nog grotere familie. De werkuren zijn erg flexibel, wat belangrijk is als studentenjob, en ik voel me erg geapprecieerd door het team dus ik was positief verrast toen ze mij promoveerden.”

Waar geniet je het meeste van als je rondrijdt in je stad?

“Ik hou van Deurne en van ’t stad. Het is ook gewoon zalig om je stad te ontdekken op een elektrische fiets. Ik heb al veel plekken ontdekt waar ik nog nooit geweest was, zoals super lekkere lokale restaurants of toffe winkels. Elke dag is wat anders en je ontmoet steeds andere horecamedewerkers en Antwerpenaren. Dit maakt het werk afwisselend en boeiend. Het is dus zeker geen saaie studentenjob. Ook voel ik me thuis in het Takeaway team en heb ik veel nieuwe mensen kunnen ontmoeten. Ons team voelt echt als één grote familie.”

Zo te horen ken je echt alle hoeken van de stad, hoeveel kilometers rij je zo gemiddeld op een dag?

“Op een gemiddelde dag van 7 à 8 uur rij ik wel 50 à 60 km per dag. Ter referentie: dat is een tocht op de fiets van het Mas naar Brussel centrum elke dag. Mijn conditie is er dus stevig op vooruit gegaan! Soms is dit ook in regen, wind of sneeuw. Maar ik ben altijd voorbereid: heb mijn gsm met 4G en een powerbank bij en extra kleren voor als ik kletsnat ben geworden. Snel terug warme en droge kleren aan, en ik ben terug klaar voor de tocht!”

In drie woorden, hoe zou je je job als bezorger beschrijven?

Vrijheid, flexibiliteit en familiegevoel.

Wil jij ook graag werken voor Takeaway.com? Hoor dan eens bij je vrienden, bezoek Takeaway.com of kijk op Facebook waar je veel advertenties vindt. Ook Emir vond zijn vacature via social media: “Ik zag enkele advertenties op Facebook en was erg geïnteresseerd in de flexibele uren. Nu werk ik er dus bijna 2 jaar en kijk ik uit naar de komende jaren.”