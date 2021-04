BIZAR. Kunstenaar verkoopt één pixel voor DIT onwaarschijnlijke bedrag

Op een online veiling van veilinghuis Sotheby’s is één pixel als een ‘non-fungible token’ (NFT) verkocht. Het ‘kunstwerk’, door de digitale artiest Pak, ging voor het hallucinante bedrag van 1,13 miljoen euro onder de digitale hamer.

Een non-fungible token is een soort digitale eigendomsakte, gebaseerd op blockchaintechnologie. De items die verkocht worden bestaan enkel in digitale vorm. Dit jaar is de handel in NFT’s geëxplodeerd, met prijzen die door het dak gaan.

Een NFT die ‘The Pixel’ getiteld is — een beeld van één luttele pixel, een grijs vierkant — ging na een 90 minuten durend biedingsstrijd onder de hamer voor 1,35 miljoen Amerikaanse dollar, of 1,13 miljoen euro. De kunstenaar staat bekend onder de naam Pak.

Virtuele kunst

De pixel maakte deel uit van een veiling van virtuele kunst, die zo’n 16,8 miljoen dollar opbracht, zo verklaarde het veilinghuis. Er werden geen fysieke objecten verhandeld: enkel de NFT’s kregen een (nieuwe) eigenaar. Volgens Max Moore, kunstkenner bij Sotheby’s, was de veiling gericht op “crypto-native”-verzamelaars.

Vorige maand werd bij veilinghuis Christie’s nog een eigenaarscertificaat van een digitaal kunstwerk verkocht voor 69 miljoen dollar. Het was de op twee na hoogste prijs die ooit is betaald voor een werk van een levende kunstenaar, verklaarde Christie’s toen.

