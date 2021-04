Australisch koppel doet schrikbarende ontdekking in pak sla uit Aldi (foto)

Een Australisch koppel heeft een onverwacht stukje proteïne aangetroffen in een pak sla van de Aldi. Een kleine slang had zich tussen enkele blaadjes verstopt. Het tweetal vond het diertje eerst wel schattig, maar later bleek het om een giftig en agressief exemplaar te gaan.

Australiër Alexander White en zijn partner deden hun inkopen in een lokaal Aldi-filiaal in Sydney, maar zagen pas thuis dat er iets vreemds aan de hand was met een van hun boodschappen. Uit de zak sla kwam plots een slangetje van 20 centimeter tevoorschijn. “Schattig”, vond het koppel, dat als Australiërs vast niet schrikt van een slang meer of minder. Ze schoten enkele kiekjes en verplaatsten het diertje vervolgens naar een Tupperware-doos. “We lieten het deksel wel een beetje open voor wat lucht”, klinkt het.

Het tweetal was zich van weinig kwaad bewust, maar toen ze een reddingsorganisatie voor dieren belden, verging het hen meteen wat minder goed. Het bleek namelijk om een agressieve en giftige slang te gaan, de Hoplocephalus bitorquatus (Engels: pale-headed snake). Het gif van het relatief kleine reptiel is niet dodelijk, maar wel erg pijnlijk.

Check packaged lettuces carefully. Last night my son found a baby pale headed snake in with his baby cos lettuce from Aldi. Geplaatst door Lesley Kuhn op Maandag 12 april 2021

Slangenpoep

Nadat de organisatie het dier had meegenomen en weer in het wild had losgelaten, zag Alexander White er geen graten in om de sla gewoon op te eten. “Ik heb het grondig gewassen. Er waren een paar dingen waarvan ik dacht dat het slangenpoep was, maar die waste ik eraf”, aldus White. Hij controleerde de overige boodschappen ook op ongedierte, maar die bleken gelukkig vrij van verrassingen. Aldi gaat onderzoeken hoe de slang in de sla terechtkwam.