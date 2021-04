NMBS laat bezoekers virtueel binnenkijken op nieuwe jobsite

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft een nieuwe jobsite gelanceerd, waarop kandidaten hun potentiële toekomstige werkomgeving kunnen ontdekken aan de hand van 360°-beelden. Dat heeft het bedrijf woensdag gemeld. De NMBS zoekt dit jaar zowat 1.300 nieuwe medewerkers.

Voorts voorziet de nieuwe website ook job alerts, die kandidaten kunnen verwittigen zodra er een relevante vacature is, en zijn er video’s van medewerkers. “Uiteraard komen de meest zichtbare jobs zoals treinbegeleider of commercieel bediende aan bod, maar daarnaast komen ook medewerkers in veel minder bekende of zichtbare jobs aan het woord. Denk maar aan een business analyst, supply chain manager of legal expert”, klinkt het.

Rekrutering

Naast een nieuwe jobsite werd in samenwerking met HR Rail, de juridische werkgever van het personeel, ook het rekruteringsproces verder gedigitaliseerd en door een nieuwe tool ondersteund.

Solliciteren kan via www.nmbs.be/jobs.