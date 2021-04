Nieuw ontdekte diersoort vernoemd naar coronavirus

Wetenschappers hebben een in Kosovo ontdekte schietmot vernoemd naar het coronavirus. De Potamophylax coronavirus werd voor de pandemie al ontdekt, maar het onderzoek ernaar werd in quarantainetijd geschreven.

De schietmot werd ontdekten in een nationaal park in het westen van Kosovo. Volgens de onderzoekers is de Potamophylax coronavirus onder meer kleiner dan de soorten waar het insect de meeste overeenkomsten mee heeft. Ook leeft het in hoger gelegen gebieden.

Pandemie van vervuiling en toerisme

De onderzoekers schrijven in het Biodiversity Data Journal dat ze met de naam van het insect niet alleen verwijzen naar het longvirus, maar ook naar een figuurlijke “stille pandemie” bij zoetwaterorganismen in de rivieren van Kosovo. Die koppelen de wetenschappers aan de vervuiling en vernietiging van de wateren.

De zoetwaterecosystemen in het gebied waar de Potamophylax coronavirus werd gevonden, worden volgens de wetenschappers negatief beïnvloed door onder meer ontbossing, de komst van waterkrachtcentrales en toerisme.