Is dit het vreemdste trouwkleed ooit?: “Dat moet toch enorm hard jeuken?” (foto)

Trouwjurken komen in alle soorten en maten, maar dit is toch wel een heel opvallend exemplaar. Vandaar ook dat er heel wat verbaasde reacties op komen.

Het gaat om een trouwkleed waarvan de sleep volledig bestaat uit echte bloemen. Puur natuur, dus. Op de foto ziet het er best wel artistiek uit, maar blijkbaar wordt het dus ook aangeboden als trouwjurk.

Niezen

Het kleed werd gedeeld in de Facebookgroep ‘That’s it, I’m wedding shaming’. Daar is niet iedereen even overtuigd van de creatie. “Leuk idee voor een modeshoot, maar niet voor een huwelijk”, “Dit is pas een camouflagekleed”, “Dat moet toch enorm hard jeuken?”, “Ik begon spontaan te niezen toen ik het kleed zag”, en “Ik vind het prachtig, maar niet voor een trouw”, klinkt het onder meer in de reacties.