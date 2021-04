Heverlees zwembad krijgt onverwacht bezoek van wild dier: “Voelde zich duidelijk op zijn gemak”

Een vrouw uit Heverlee heeft maandagochtend bijzonder bezoek gekregen. De (bad)gast maakte het zich comfortabel in het zwembad in de tuin. Animal Rescue Service moest het dier komen redden.

Het is nog een beetje fris om gebruik te maken van je buitenzwembad, maar sommige diersoorten vinden het duidelijk zeer aangenaam om al te genieten van wat waterpret. Een vrouw uit Heverlee schrok zich een hoedje toen ze maandagochtend een bever in haar zwembad zag ronddobberen. “Het beestje was heel kalm en voelde zich duidelijk op zijn gemak”, zegt dierenambulance Animal Rescue, die met drie vrijwilligers ter plaatse kwam om het dier te vangen, in het Nieuwsblad. De baantjes trekkende bever geraakte niet meer op eigen houtje uit het zwembad.

Bekijk de video van de reddingsactie hier.

Soortgenoten

Nadat de vrijwilligers het knaagdier hadden gevangen, reden ze naar een natuurgebied in de buurt waar de bever opnieuw in zijn geliefde habitat kan zwemmen – dit keer zonder een betonnen rand. Volgens Animal Rescue Service zitten er in het Leuvense veel bevers. “Vooral in de Dijle en de zijtakken”, klinkt het bij VRT NWS. “Maar voor ons was het toch de eerste bever die we uit een zwembad moesten redden. Dat was wel heel speciaal.”